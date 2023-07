अजित का बयान सुनकर हुआ अफसोस, फैसला लेने से पहले मुझसे करनी चाहिए थी बात- शरद पवार

मुंबई, एजेंसी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भतीजे अजित पवार के फैसले पर बयान दिया। शरद पवार ने कहा कि आज पूरा देश हम पर नजर रख रहा है। एनसीपी के लिए यह बैठक ऐतिहासिक है, हमें अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ते रहना होगा।

Today, the entire country is watching us...This meeting is historic for NCP. We have to keep marching ahead despite the hurdles in our way: NCP President Sharad Pawar, in Mumbai pic.twitter.com/2oZwT0WYWO