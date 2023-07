Monsoon Session 2023: केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक, 20 से शुरू होगा मानसून सत्र

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक 19 जुलाई को होगी। इस बैठक में सभी दलों से मानसून सत्र को सुचारु ढंग से चलाने के लिए सहयोगी की अपील की जाएगी।

गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होगी। 23 दिनों का यह सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने मानसून सत्र की तारीखों का एलान किया था। उन्होंने कहा था कि मैं सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य कामकाज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं।

