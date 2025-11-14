बिहार चुनाव में बंपर जीत के बीच इस राज्य में BJP को झटका, उपचुनाव में मिली करारी हार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के साथ-साथ 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के वोटों की काउंटिंग जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी बिहार में बंपर जीत की ओर बढ़त बनाए हुए है, वहीं दूसरी ओर मिजोरम की डंपा सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा है।

मिजोरम की डंपा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) के उम्मीदवार डॉ. आर. लालथंगलियाना ने विधानसभा उपचुनाव में 562 मतों के अंतर से जीत हासिल की है। इसकी घोषणा भारत निर्वाचन आयोग ने की है।

दरअसल, डम्पा उपचुनाव के लिए मतगणना आज (शुक्रवार) सुबह 8 बजे शुरू हुई और 5 राउंड की मतगणना के बाद, एमएनएफ उम्मीदवार 6981 मत प्राप्त कर विजयी हुए। एमएनएफ उम्मीदवार ने जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के उम्मीदवार वनलालसैलोवा को हराया, जिन्हें 6419 मत मिले, और कांग्रेस के जॉन रोटलुआंगलियाना को 2394 मत मिले।

45 लोगों ने दबाया नोटा भाजपा के लालमिंगथांगा और मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के. जाहमिंगथांगा सहित दो अन्य उम्मीदवारों को क्रमशः 1541 और 50 वोट मिले, जबकि 45 लोगों ने उपरोक्त में से नोटा दबाया। एमएनएफ ने डम्पा सीट बरकरार रखी एमएनएफ उस सीट को बरकरार रखने में कामयाब रही है जिस पर 22 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली के एक अस्पताल में एमएनएफ विधायक लालरिन्टलुआंगा सैलो के निधन के बाद पुनर्मतदान हुआ था। सैलो दो बार विधायक रहे और एमएनएफ की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य थे।

इस जीत के साथ, एमएनएफ विपक्षी दल होने के नाते मिजोरम में 10 विधानसभा सीटें हासिल करने में सफल रही है, जबकि जेडपीएम 40 सीटों वाली विधानसभा में 27 विधायकों के आरामदायक बहुमत के साथ राज्य पर शासन करती है।

इन राज्यों में भी चल रही मतगणना जम्मू-कश्मीर के बडगाम और नगरोटा; राजस्थान के अंता, पंजाब के तरनतारन; झारखंड के घाटशिला; ओडिशा के नुआपाड़ा और तेलंगाना के जुबली हिल्स में भी वोटों की गिनती हो चुकी है। तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर, पिछड़ा वर्ग (बीसी) के नेता, कांग्रेस के नवीन यादव और गोपीनाथ की विधवा, बीआरएस की सुनीता के बीच मुकाबला है। भाजपा ने लंकाला दीपक रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है।

ओडिशा में, नुआपाड़ा विधानसभा सीट सितंबर में वरिष्ठ बीजद विधायक राजेंद्र ढोलकिया के निधन के बाद खाली हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के जय ढोलकिया राज्य विधानसभा में पार्टी की स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका मुकाबला बीजद की स्नेहांगिनी छुरिया और कांग्रेस के घासीराम माझी से है।