Manipur Viral Video पर राजनीति, कांग्रेस के ट्वीट पर क्यों भिड़ीं स्मृति ईरानी और महुआ मोइत्रा?

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Manipur Viral Video मणिपुर में हिंसा की घटना के बाद दो आदिवासी महिलाओं को नग्न कर परेड निकालने के मामले पर राजनीति चरम पर है। कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा को घेर रहे है। इस बीच कांग्रेस द्वारा इस मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधा गया है।

कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से मणिपुर मामले में स्मृति ईरानी को घेरा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर स्मृति ईरानी के काम का रिपोर्ट कार्ड साझा किया और उन्हें फेल मंत्री बताया। कांग्रेस ने हमला बोलते हुए लिखा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री को मणिपुर में महिलाओं की दुर्दशा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वह दो महीने बाद जागीं।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के ट्वीट का जवाब दिया है। मंत्री ने कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दूसरी ओर कांग्रेस है, जिसने दो मोर्चों पर अच्छा स्कोर किया है- भ्रष्टता और अज्ञानता।

स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया,

Sorry WCD Minister. This isn’t Depravity. Depravity is BJP deflecting Manipur issue with all out fake news assault in other states. When PM, HM & WCD keep mum while our sisters die. Depravity is when your chair can’t protect our wrestlers.

Buy a dictionary. If MaunGuru permits. https://t.co/ljTOcHlUos— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 22, 2023