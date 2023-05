'...तो RSS को भी कर देंगे बैन', मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक ने क्यों कही ये बात

बेंगलुरु, एजेंसी। Priyank Kharge on RSS कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मंत्री बने प्रियांक खरगे ने आज बड़ा बयान दिया है। पीएफआई और बजरंग दल पर बैन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक ने आरएसएस पर भी कुछ गलत करने पर बैन की बात कही है।

दरअसल, कांग्रेस नेता प्रियांक से जब यह पूछा गया कि क्या बजरंग दल और पीएफआई की तरह कांग्रेस पार्टी आरएसएस पर भी बैन लगाएगी, तो उन्होंने कहा कि कोई भी संगठन चाहे धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक हो, जो असंतोष और वैमनस्य के बीज बोने जा रहा है कर्नाटक में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

#WATCH | When asked about RSS in the wake of Congress' stand on a ban on PFI and Bajrang Dal in the state, Karnataka Minister Priyank Kharge says, "Any organisation, either religious, political or social, who are going to sow seeds of discontent & disharmony in Karnataka will not… pic.twitter.com/a6H4pDSWIT— ANI (@ANI) May 25, 2023