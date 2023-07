मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी आज पूर्वोत्तर राज्यों के नेताओं से करेंगे मुलाकात, चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा

मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व सांसद राहुल गांधी अगले साल होने वाले आम चुनावों के लिए चुनावी रणनीति पर चर्चा करने के लिए आज उत्तर पूर्वी राज्यों की कांग्रेस इकाइयों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष ने 2024 में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा के लिए दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में उत्तराखंड इकाई के नेताओं के साथ बैठक की थी।

बैठक सुबह 10 बजे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) कार्यालय में होगी।

नई दिल्ली, एएनआई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व सांसद राहुल गांधी अगले साल होने वाले आम चुनावों के लिए चुनावी रणनीति पर चर्चा करने के लिए शनिवार को असम को छोड़कर उत्तर पूर्वी राज्यों की कांग्रेस इकाइयों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठक सुबह 10 बजे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) कार्यालय में होगी। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी नेता राहुल गांधी ने 2024 में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा के लिए दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में उत्तराखंड इकाई के नेताओं के साथ बैठक की। महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति का जायजा लिया मुलाकात के दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पीसीसी चीफ करन माहरा भी मौजूद रहे। ऐसी ही एक बैठक महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ हुई और राज्य में पार्टी की जड़ें मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान, खरगे ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ चर्चा की और मौजूदा राजनीतिक स्थिति का जायजा लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव और राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र में अपना आधार मजबूत करने के लिए तीन सूत्री रणनीति बनाई। बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए। “पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता अपने संसदीय क्षेत्रों की जिम्मेदारी लेंगे।” दूसरे, सितंबर महीने से राज्य के हर जिले में एक वरिष्ठ नेता के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद दिसंबर महीने में बस यात्रा निकाली जाएगी। जब सभी नेता संयुक्त रूप से सभी निर्वाचन क्षेत्रों का एक साथ दौरा करेंगे।'' बैठक काफी सार्थक रही: वेणुगोपाल कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बैठक काफी सार्थक रही और चार घंटे तक चली और सभी नेताओं का एकमत से मानना है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में संसदीय चुनाव में जीत हासिल करेगी। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने विशेष रूप से अपनी भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र चरण का जिक्र किया, जहां उन्हें अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली, जो देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी।''

Edited By: Shashank Mishra