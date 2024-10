Maharashtra Election: चुनाव से पहले कांग्रेस और उद्धव की पार्टी में तकरार, MVA में सीट बंटवारे को लेकर क्या बोले नाना पटोले?

पटोले ने यह भी कहा कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के नेता हैं और पटोले के नेता मलिकार्जुन खरगे हैं और राहुल गांधी हैं और एनसीपी के नेता शरद पवार हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा, सीट बंटवारे समिति में न तो शरद पवार, न ही न ही उद्धव ठाकरे, न ही मलिकार्जुन खरगे और न ही राहुल गांधी मौजूद रहें, लेकिन समिति का गठन इन नेताओं के आदेश पर किया गया है।

#WATCH | Congress' election in-charge for Maharashtra assembly elections, Ramesh Chennithala says, "... MVA has no differences and we are together in this. We will have discussions on seat sharing again at 3 pm today. Nana Patole, Sanjay Raut, and Jayant Patil will work on seat… pic.twitter.com/sj9WCgEWDz