Maharashtra Politics: NCP नेता नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका, मेडिकल आधार पर नहीं मिली जमानत

Maharashtra Politics पूर्व मंत्री नवाब मलिक को झटका।

मुंबई, एजेंसी। Maharashtra Politics एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मलिक को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि एनसीपी नेता ने अपनी खराब तबीयत को आधार बनाकर कोर्ट से जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने नकार दिया।

Edited By: Mahen Khanna