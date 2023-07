Maharashtra Politics: क्या राज ठाकरे और उद्धव आने वाले हैं साथ? संजय राउत के बयान से लगने लगे कयास

Maharashtra Politics संजय राउत के राज ठाकरे पर बयान से नए कयास लगने लगे हैं। राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भाई-भाई हैं और उनको किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। राउत ने कहा कि राज ठाकरे से मेरी दोस्ती सबको पता है हमारे राजनीतिक रास्ते अलग हो गए हैं लेकिन हमने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक-दूसरे के साथ साझा किया है।

Maharashtra Politics राज ठाकरे पर बोले संजय राउत।

मुंबई, एजेंसी। Maharashtra Politics एनसीपी से अजित पवार की बगावत के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। इस बीच शिवसेना (उद्धव गुट) नेता संजय राउत के राज ठाकरे को लेकर एक बयान से भी नए कयास लगने लगे हैं। दरअसल, राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भाई-भाई हैं और उनको किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। मध्यस्थता की जरूरत नहीं संजय राउत ने कहा, राज ठाकरे से बात करने के लिए मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। राज ठाकरे से मेरी दोस्ती सबको पता है, हमारे राजनीतिक रास्ते अलग हो गए हैं लेकिन हमने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक-दूसरे के साथ साझा किया है। हमारा अब भी भावनात्मक लगाव है। शरद पवार से हमेशा मिली प्रेरणा अजित पवार की शरद पवार की उम्र पर कटाक्ष पर राउत ने कहा कि शरद पवार हमेशा हमें प्रेरित करते हैं। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि बालासाहेब ठाकरे 84-86 वर्ष के थे, हमें हमेशा उनसे प्रेरणा और ताकत मिलती रही। शिंदे गुट का शिवसेना छोड़ने के पीछे भी थे अजित पवार राउत ने कहा कि अजित पवार के कारण ही शिंदे गुट ने शिवसेना छोड़ी और अब एक-दूसरे के साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे और उनके 40 चोर कह रहे हैं कि वे हमारे साथ हैं, लेकिन यह सब दिखावा है।

