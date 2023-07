शरद पवार और अजित के बीच क्या हुई बात? प्रफुल्ल पटेल ने NDA की बैठक में शामिल होने पर भी तोड़ी चुप्पी

मुंबई, एजेंसी। Maharashtra Politics अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और अन्य बागी नेताओं ने आज वाईबी चव्हाण सेंटर में शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार से मुलाकात को लेकर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान सामने आया है।

प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि अजित पवार के नेतृत्व में शरद पवार से मुलाकात में क्या बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने पवार साहब से फिर से एनसीपी को एकजुट रखने का अनुरोध किया और उन्होंने हमारी बात सुनी लेकिन इस पर कुछ नहीं कहा। प्रफुल्ल ने कहा कि मुझे नहीं पता कि शरद जी के दिमाग में क्या है।

#WATCH | "Ajit Pawar and I will be present at the NDA meeting in Delhi tomorrow," says Praful Patel, a leader of the Ajit Pawar faction of NCP pic.twitter.com/Mxr1NT7uQ2