Maharashtra Politics: बिखर रहा MVA? कांग्रेस नेता के बयान से अटकलें, बोले- शरद पवार ने बेटी के मोह में सब खोया

Maharashtra Politics कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन में कई बार मदभेद देखने को मिले लेकिन अब ये खुलकर सामने आने लगा है। हाल ही में एनसीपी में दरार के बाद कांग्रेस नेता ने भी शरद पवार पर तंज कसा है। पृथ्वीराज चव्हाण ने आज शरद पवार पर तंज कसते हुए कहा कि एनसीपी में फूट उस कड़वाहट को दर्शाता है जो वर्षों से घर कर रही थी।

Maharashtra Politics कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन में मदभेद खुलकर सामने आया।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, एजेंसी। Maharashtra Politics एनसीपी में फूट के बाद अब एमवीए में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। महाविकास अघाड़ी सरकार जाने के बाद से वैसे भी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन में कई बार मदभेद देखने को मिले, लेकिन अब ये खुलकर सामने आने लगा है। हाल ही में एनसीपी में दरार के बाद कांग्रेस नेता ने भी शरद पवार पर तंज कसा है। पवार साहब मैनेजमेंट में फेल कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने आज शरद पवार पर तंज कसते हुए कहा कि एनसीपी में फूट उस कड़वाहट को दर्शाता है जो वर्षों से घर कर रही थी। चव्हाण ने कहा कि पार्टी के प्रबंधन में पवार साहब की कुछ खामियां थीं, जिसके चलते यह सब हुआ। हालांकि, उन्होंने कहा कि इतने सालों से शरद पवार ने सभी को जमीन से उठाकर इतना बड़ा नेता बनाया और आज इस तरह की बाते कही जा रही यह दुख की बात है। पारिवारिक मतभेद से राज्य की राजनीति पर असर कांग्रेस नेता ने कहा कि पारिवारिक मतभेद होने से राज्य की राजनीति पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि जो शिंदे गुट के विधायक हैं उनमें से कुछ मंत्री बने थे, जो बाकी थे वह मंत्री बनने की राह देख रहे थे लेकिन अब नाराज हैं। शिंदे गुट के एक मंत्री ने वापस जाने की भी बात कही है, इसलिए वहां भी सब ठीक नहीं है। बेटी के मोह में अजित को किया दरकिनार चव्हाण ने आगे कहा कि हो सकता है कि पवार साहब ने अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अजित पवार को दरकिनार कर दिया हो। उन्होंने कहा, शरद पवार ने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए सभी को दूर कर दिया। यह पारिवारिक विवाद राज्य की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। इसलिए, मैंने कहा कि विभाजन वास्तविक है और इस परिवार में कड़वाहट है। शरद पवार ने की दिल्ली में बैठक उधर शरद पवार ने एसपी के कई नेताओं के साथ आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। बैठक में कांग्रेस से मिलने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई

Edited By: Mahen Khanna