Maharashtra Politics Live Updates: शरद पवार का आज दिल्ली में 'पावर शो', NDMC ने बैठक से पहले ही हटाए पोस्टर

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Maharashtra Politics Live Updates राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) से अजित पवार की बगावत के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है। इस बीच आज शरद पवार दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। बैठक में देशभर के एनसीपी नेताओं के जुटने की उम्मीद है।

NCP प्रमुख दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए अपने आवास सिल्वर ओक से रवाना भी हो चुके हैं।

शरद पवार की इस बैठक में पार्टी के सभी पार्टी प्रमुखों और प्रदेश के नेताओं के जुटने की उम्मीद है। इस बैठक के जरिए पवार पार्टी के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश में होंगे। पार्टी और उसके चिह्न पर अपना दावा खोने से बचने के लिए शरद पवार का यह जरूरी कदम माना जा सकता है।

इस बीच बैठक से पहले ही एनडीएमसी ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के पोस्टर और होर्डिंग हटा दिए हैं। मौलाना आजाद रोड सर्कल और जनपथ सर्कल के पास पोस्टर हटाए गए हैं।

#WATCH | Delhi | NCP President Sharad Pawar's posters and hoardings were removed by New Delhi Municipal Council (NDMC).



Meanwhile, Sharad Pawar left his residence for Delhi where the party's National Executive meeting is scheduled for today. Amid NCP vs NCP crisis in…