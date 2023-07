Maharashtra Politics: 'बाल ठाकरे और PM Modi से उद्धव ने की गद्दारी', एकनाथ शिंदे ने ऐसा क्यों कहा

Eknath Shinde Attack Uddhav Thackeray महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। शिंदे ने भाजपा के साथ शिवसेना का पुराना गठबंधन तोड़ने और चुनाव जीतने के लिए बाल ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल करने के लिए उद्धव की आलोचना की। उद्धव पर बाल ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

HighLights मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। शिंदे ने उद्धव को असली गद्दार बताया। भाजपा से गठबंधन तोड़ने पर भड़के सीएम।

ठाणे, एजेंसी। Eknath Shinde Attack Uddhav Thackeray महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला है। शिंदे ने भाजपा के साथ शिवसेना का पुराना गठबंधन तोड़ने और चुनाव जीतने के लिए बाल ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल करने के लिए शिव सेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे की आलोचना की। उद्धव को बताया असली गद्दार अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने के मद्देनजर राज्यव्यापी दौरे पर निकले सीएम शिंदे ने अद्धव को धोखेबाज करार दिया। ठाणे में एक रैली में बोलते हुए, सीएम ने कहा उद्धव गुट ने बाल ठाकरे और पीएम मोदी की तस्वीरों का उपयोग करके वोट मांगे और फिर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर उन्हें धोखा दिया। उन्होंने मतदाताओं को छोड़ दिया और सत्ता के लिए लोगों के जनादेश का दुरुपयोग किया। बताइए, असली गद्दार कौन हैं? पीएम को दिया दोखा शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के सेना संस्थापक बाल ठाकरे के सपने को पूरा किया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को धोखा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत से लोग उनकी सरकार की पहुंच को पचा नहीं पा रहे हैं और उनके आधिकारिक आवास 'वर्षा' के दरवाजे पहले के विपरीत हमेशा सभी के लिए खुले हैं। भाजपा ने दिखाई ईमानदारी शिंदे ने कहा कि भाजपा ने शिवसेना के साथ अपने गठबंधन में ईमानदारी से काम किया। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी 2017 के चुनावों के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में सत्ता पर दावा कर सकती थी, लेकिन उसने सेना को अपना शासन जारी रखने की अनुमति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के पास पर्याप्त संख्या थी, लेकिन देवेन्द्र फड़णवीस ने बड़ा दिल दिखाया और शिवसेना को दावा करने की अनुमति दी और अब उद्धव ठाकरे गुट उन्हें गाली दे रहे हैं।

Edited By: Mahen Khanna