Maharashtra Politics: राज ठाकरे के बाद शरद पवार से मिले CM एकनाथ शिंदे, राज्य में सियासी हलचल तेज

बता दें कि मनसे चीफ राज ठाकरे ने राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे से बातचीत की है। राज ठाकरे मनसे प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों जैसे बीडीडी चॉल का पुनर्विकास, पुलिस हाउसिंग कॉलोनी का पुनर्विकास और कुछ अन्य आवास परियोजनाओं को लेकर चर्चा की है।

VIDEO | NCP(SP) chief Sharad Pawar (@PawarSpeaks) meets Maharashtra CM Eknath Shinde (@mieknathshinde) at his official residence in Mumbai.



(Source: Third Party) pic.twitter.com/5Ifg1LRIxG