'पूरे महाराष्ट्र का हिंदीभाषी समाज आज भाजपा के साथ है', निकाय चुनाव से पहले बोले कृपाशंकर सिंह

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई। महाराष्ट्र भाजपा के उपाध्यक्ष कृपाशंकर सिंह ने कहा है कि आज पूरे महाराष्ट्र का हिंदीभाषी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। महाराष्ट्र के लगभग सभी महानगरपालिका क्षेत्रों में हिंदीभाषियों की संख्या निर्णायक है। इसलिए सभी 29 महानगरपालिकाओं में इस बार भाजपानीत महायुति का ही महापौर बनेगा।

महानगरपालिका चुनावों के दौर में मुंबई की हिंदीभाषी राजनीति का चिरपरिचित चेहरा कृपाशंकर सिंह बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में संख्याबल के आधार पर हिंदीभाषियों की ताकत बताते हुए कहते हैं कि मुंबई-ठाणे-नई मुंबई-मीराभायंदर और कल्याण डोंबीवली मिलाकर हिंदीभाषियों की संख्या डेढ़ करोड़ से अधिक है। इनमें करीब 40 प्रतिशत आबादी हिंदीभाषी राज्यों से आए लोगों की है। इस पकार डेढ़ करोड़ की आबादी में लगभग 60 लाख हिंदीभाषी किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

स्वयं कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष एवं कांग्रेस सरकार में ही गृहराज्यमंत्री रह चुके सिंह कहते हैं कि कभी मुंबई का हिंदीभाषी समाज कांग्रेस के साथ हुआ करता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के कारण जिस प्रकार लगभग सभी हिंदीभाषी राज्यों की जनता आज भाजपा के साथ मजबूती से खड़ी है, उसी प्रकार बृहन्मुंबई क्षेत्र की हिंदीभाषी जनता भी आज पूरी तरह से भाजपा के साथ है।

सिंह पिछले लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हुए कहते हैं कि संविधान बदलने का भ्रमित करनेवाला संदेश प्रसारित कर तब महाविकास आघाड़ी को थोड़ा कामयाब हो गई थी, लेकिन जल्दी ही लोगों को सच्चाई समझ में आ गई और विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी गलती सुधार ली। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की विकासोन्मुखी नीतियों के कारण हर वर्ग का मतदाता भाजपा के साथ है। इसकी एक बानगी कुछ ही दिनों पहले नगर परिषद एवं नगर पंचायत चुनावों में भाजपानीत गठबंधन की एकतरफा जीत के रूप में देखी गई है।

अब वही सफलता भाजपा 29 महानगरपालिका के चुनावों में भी दोहराने जा रही है। यानी सभी 29 महानगरपालिकाओं में भाजपानीत महायुति का ही महापौर बनने जा रहा है। सिंह के अनुसार भाजपा की दृष्टि से ये स्थानीय निकाय चुनाव बहुत महत्त्वपूर्ण होने जा रहे हैं। क्योंकि इनमें मिलनेवाली सफलता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के निर्देशानुसार ‘2029 में शतप्रतिशत भाजपा’ का लक्ष्य पूरा करने में मदद करेगी।