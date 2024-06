एग्जिट पोल के नतीजों से खुश हुए PM मोदी, बताया क्यों हार रही इंडी गठबंधन ; BJP कार्यकर्ताओं को लेकर कही ये बात

साथ ही, उन्होंने देखा है कि कैसे भारत में सुधारों ने भारत को पांचवीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रेरित किया है। हमारी हर योजना बिना किसी पूर्वाग्रह या लीक के इच्छित लाभार्थियों तक पहुंची है।

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा,"अवसरवादी INDI गठबंधन मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा। वे जातिवादी, सांप्रदायिक और भ्रष्ट हैं। यह गठबंधन, जिसका उद्देश्य मुट्ठी भर राजवंशों की रक्षा करना था, राष्ट्र के लिए भविष्य की दृष्टि प्रस्तुत करने में विफल रहा। अभियान के माध्यम से, उन्होंने केवल एक चीज में अपनी विशेषज्ञता बढ़ाई - मोदी को कोसना। ऐसी प्रतिगामी राजनीति को जनता ने नकार दिया है।"

India has voted!

A heartfelt thank you to all those who exercised their franchise. Their active participation is the cornerstone of our democracy. Their commitment and dedication ensures that the democratic spirit thrives in our nation.

I would also like to specially…