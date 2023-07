Budget Session: कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष बिना बजट सत्र में शामिल हुई भाजपा, कांग्रेस का कटाक्ष

जेपी नड्डा ने कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। भाजपा के सूत्रों के अनुसार केंद्रीय पर्यवेक्षकों के मंगलवार को बेंगलुरु पहुंचने की संभावना है। वहीं राज्य विधानमंडल के सोमवार को दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भ्रष्टाचार पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

मंगलवार को बेंगलुरु पहुंच सकते हैं भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक।

बेंगलुरु, पीटीआई। कर्नाटक विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार को शुरू हो गया और अब तक भाजपा ने निचले सदन में अपने नेता के नाम की घोषणा नहीं की है। इस पर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा में मुख्य विपक्षी भाजपा पर कटाक्ष किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि कर्नाटक में आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। 1952 के बाद से राज्य और देश दोनों में पहली बार नेता प्रतिपक्ष के बिना सत्र शुरू हो रहा है। इस मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने भाजपा को 'सबसे अनुशासनहीन' पार्टी करार दिया। इधर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। भाजपा के सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय पर्यवेक्षकों के मंगलवार को बेंगलुरु पहुंचने की संभावना है। राज्यपाल ने जताई भ्रष्टाचार पर चिंता राज्य विधानमंडल के सोमवार को दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भ्रष्टाचार पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार संस्थागत हो चुका है। कर्नाटक सरकार इस चुनौती से निपटने और खात्मे के लिए प्रशासनिक और वैधानिक उपाय करेगी।

Edited By: Shashank Mishra