'CJI डीवाई चंद्रचूड़ का धन्यवाद' मंत्रालय बदले जाने पर क्या-क्या बोले किरेन रिजिजू

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का गुरुवार को मंत्रालय बदल दिया गया। रिजिजू से कानून मंत्रालय लेकर उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं, उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को नया कानून मंत्री बनाया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने जिम्मेदारी बदलने जाने पर प्रतिक्रिया दी है। रिजिजू ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, अन्य न्यायाधीशों और कानून अधिकारियों को उनके समर्थन के लिए शुक्रिया कहा है। रिजिजू ने कहा कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुख्य न्यायाधीश समेत पूरी न्यायपालिका को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं।

It has been been a privelege and an honour to serve as Union Minister of Law & Justice under the guidance of Hon'ble PM Shri @narendramodi ji. I thank honble Chief Justice of India DY Chandrachud, all Judges of Supreme Court, Chief Justices and Judges of High Courts, Lower…