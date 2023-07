'KCR का रिमोट कंट्रोल मोदी के पास', राहुल गांधी बोले-BRS वाले किसी भी विपक्षी गुट में शामिल नहीं होगी कांग्रेस

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा संसद में भाजपा के खिलाफ खड़ी रही है लेकिन राव की पार्टी भाजपा की बी-टीम रही है। गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में कर्नाटक में एक भ्रष्ट और गरीब विरोधी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ा और हमने राज्य में गरीबों अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यकों और उत्पीडि़तों उत्पीड़ितों के समर्थन से उन्हें हराया।

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा संसद में भाजपा के खिलाफ खड़ी रही है_

Your browser does not support the audio element.

हैदराबाद, पीटीआई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि उनका रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास है। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी को भाजपा की बी-टीम और इसके नए नामकरण बीआरएस को भाजपा रिश्तेदार समिति बताया। राहुल गांधी ने लगाया आरोप राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राव और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों ने उन्हें भाजपा के अधीन बना दिया है। उन्होंने अन्य सभी विपक्षी नेताओं से कहा है कि कांग्रेस किसी भी ऐसे गुट में शामिल नहीं होगी जहां बीआरएस शामिल है। तेलंगाना के खम्मम में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि केसीआर सोचते हैं कि वह एक राजा हैं और तेलंगाना उनका राज्य है। कांग्रेस हमेशा संसद में भाजपा के खिलाफ खड़ी रही : राहुल राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा संसद में भाजपा के खिलाफ खड़ी रही है, लेकिन राव की पार्टी भाजपा की बी-टीम रही है। गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में कर्नाटक में एक भ्रष्ट और गरीब विरोधी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ा और हमने राज्य में गरीबों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और उत्पीडि़तों उत्पीड़ितों के समर्थन से उन्हें हराया। ऐसा ही कुछ तेलंगाना में होने जा रहा है। एक तरफ राज्य के अमीर और शक्तिशाली लोग होंगे और दूसरी तरफ हमारे साथ गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान और छोटे दुकानदार होंगे। जो कर्नाटक में हुआ, वही तेलंगाना में भी दोहराया जाएगा।

Edited By: Ashisha Singh Rajput