    'सिद्दरमैया CM रहेंगे या नहीं', कर्नाटक में तोते से भविष्यवाणी कराकर भाजपा ने उड़ाया कांग्रेस का मजाक

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:00 PM (IST)

    कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच, भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने एक तोते से भविष्यवाणी कराई, जिसमें सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बने रहने पर खाली चंबू और डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने पर फूलों वाला कार्ड दिखाया गया। 

    तोते से कराई मुख्यमंत्री की भविष्यवाणी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व बदलाव की चर्चा कुछ दिनों से तेज हो गई है। वहीं CM कुर्सी की रस्साकशी के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक ऐसा व्यंग्ज किया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

    दरअसल, भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए जब एक तोते से पूछा गया कि क्या सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो तोता एक खाली चंबू वाला कार्ड उठा लाया। इसके बाद जब तोते से पूछा डीके शिवकुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे तो उसने फूलों वाला एक कार्ड उठा लाया।

    बता दें कि कर्नाटक के मांड्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य में सत्ता के बंटवारे को लेकर व्यंग्यात्मक तरीका अपनाया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच रस्साकशी को लेकर पारंपरिक तोते से भविष्य बताने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया।

    क्या शिवकुमार के सीएम बनने से राज्य की स्थिति बेहतर होगी?

    एक वीडियो में कुछ भाजपा कार्यकर्ता तोते से भविष्यवाणी करते हुए पूछ रहे हैं कि क्या सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बने रहने पर या शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने पर राज्य की स्थिति बेहतर होगी? इस पर तोते ने एक कार्ड उठाया जिस पर चंबू (पानी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक छोटा धातु का बर्तन) बना हुआ था।

    जनता को मूर्ख बनाया गया

    इसके बाद जब तोते से पूछा गया कि क्या शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री बनेंगे तो उसने फूलों वाला कार्ड उठाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने तोते से भविष्यवाणी कराकर कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस का मजाक उड़ाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोगों को खाली चंबू थमा दिया है और उनके कानों पर फूल रख दिए हैं, यानी जनता को मूर्ख बनाया गया है।

