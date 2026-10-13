'देरी न करें, तुरंत पार्टी में शामिल करें', बीजेपी के 25 विधायक तोड़ने के दावे पर डीके शिवकुमार का पलटवार

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरू। कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने दावा किया है कि राज्य की मौजूदा स्थिति बीजेपी के पक्ष में है और चुनाव होते ही कैबिनेट मंत्रियों समेत कांग्रेस के 25 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे।

बीजेपी के इस दावे पर मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि वे समय बर्बाद किए बिना उन नेताओं को तुरंत अपनी पार्टी में शामिल कर लें।

दरअसल, सोमवार को जब कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र से पूछा गया कि क्या बीजेपी सत्ताधारी पार्टी के मंत्रियों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, तो विजयेंद्र ने कहा कि राज्य का माहौल बीजेपी के पक्ष में हो गया है और कांग्रेस के कई नेता पाला बदलने को तैयार हैं।

विजयेंद्र ने पत्रकारों से कहा, 'हमें ऐसा करने (नेताओं को तोड़ने) की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पार्टी के राज्य अध्यक्ष के तौर पर मैं एक बात साफ-साफ कहूंगा, अगर कल भी चुनाव की घोषणा हो जाए, तो डी.के. शिवकुमार की कैबिनेट के मंत्रियों समेत 25 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ऐसा माहौल पहले ही बन चुका है।'