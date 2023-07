'विधायक' बनकर कर्नाटक विधानसभा पहुंचा अनजान शख्स, 15 मिनट तक देखी कार्यवाही; आरोपी गिरफ्तार

कर्नाटक विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। बजट सत्र के दौरान एक अनजान शख्स खुद को विधायक बताकर विधानसभा में पहुंच गया। इस दौरान शख्स काफी देर तक विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बैठा रहा। हालांकि पुलिस ने खुद को विधायक बताकर कर्नाटक विधानसभा में बैठने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है।

'विधायक' बनकर कर्नाटक विधानसभा पहुंचा अनजान शख्स, 15 मिनट तक देखी कार्यवाही (फाइल फोटो)

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। बजट सत्र के दौरान एक अनजान शख्स खुद को विधायक बताकर विधानसभा में पहुंच गया। इस दौरान शख्स काफी देर तक विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बैठा रहा। गृह मंत्री ने मांगी मामले पर रिपोर्ट हालांकि, पुलिस ने खुद को विधायक बताकर कर्नाटक विधानसभा में बैठने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। इसके अलावा घटना को गंभीरता से लेते हुए राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने सुरक्षा उल्लंघन के बारे में पुलिस से रिपोर्ट मांगी हैं। चित्रदुर्ग जिले का रहने वाला है आरोपी दरअसल, आरोपी की पहचान चित्रदुर्ग जिले के मोलाकलमुरु तालुक के डोड्डापेटे निवासी करियप्पा के रूप में हुई। शुरुआती जांच में पता चला कि है शख्स मानसिक रूप से अस्थिर है और खुद को वकील बताता है। करियप्पा ने शुक्रवार को पूर्वी द्वार से राज्य विधानसभा में प्रवेश किया था। वह विधायकों के साथ गया और जब मार्शलों ने उसे रोका तो उसने खुद को विधायक बताया और मार्शलों से कहा कि क्या आप मुझे नहीं पहचानते हैं। जेडीएस विधायक की सीट पर बैठा रहा अनजान शख्स इसके बाद सुरक्षा कर्मचारियों ने उसे पहली बार चुना गया विधायक समझा और उसे अंदार जाने दिया। आरोपी दोपहर करीब 12 बजे हॉल में दाखिल हुआ और जेडीएस विधायक करेम्मा नायक की सीट पर बैठ गया। अनजान शख्स को विधानसभा में देखने के बाद जेडीएस विधायक शरणगौड़ा कंदाकुर ने मामला स्पीकर के संज्ञान में लाया। पुलिस ने दर्ज किया आरोपी के खिलाफ मामला जब तक अधिकारी कार्रवाई कर पाते वह सीट से उठकर चला गया था। हालांकि, पुलिस उसे विधान सौध के परिसर से पकड़ने में कामयाब रही। आरोपी ने विधायक की सीट पर बैठकर 15 मिनट तक सत्र में हिस्सा लिया था। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उसने आगंतुक पास लिया था और 3 जुलाई को विधान सौध का दौरा किया था। आरोपी पर अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि उसके पास से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई।

Edited By: Mohd Faisal