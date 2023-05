Karnataka Elections 2023: शुरु हुए मतदान, PM मोदी सहित विपक्षी अन्य नेताओं ने भी की लोगों से वोट डालने की अपील

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरु हो चुके हैं। बता दें कि मतदान शाम 6 बजे तक होंगे। राज्य भर में 58,545 मतदान केंद्रों पर कुल 5,31,33,054 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। ये मतदाता 2,615 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत तय करेंगे।

मतदाताओं में 2,67,28,053 पुरुष, 2,64,00,074 महिलाएं और 4,927 अन्य हैं। उम्मीदवारों में 2,430 पुरुष, 184 महिलाएं और एक उम्मीदवार अन्य लिंग से हैं। राज्य में 11,71,558 युवा मतदाता हैं, जबकि 5,71,281 दिव्यांग और 12,15,920 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं।

वहीं, मतदान शुरु होने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने भी लोगों से चुनावों में अपने अधिकारों को उपयोग करने के लिए अपील की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कर्नाटक के लोगों, विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्योहार को समृद्ध बनाने का आग्रह है।

Urging the people of Karnataka, particularly young and first time voters to vote in large numbers and enrich the festival of democracy. May 10, 2023

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मतदान के दिन, मैं कर्नाटक के हमारे बहनों और भाइयों से राज्य में सुशासन, विकास और समृद्धि के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह करता हूं। आपका एक वोट एक जन-समर्थक और प्रगति-समर्थक सरकार सुनिश्चित कर सकता है जो राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

On voting day, I urge our sisters and brothers of Karnataka to come out in large numbers to vote for good governance, development and prosperity in the state. Your one vote can ensure a pro-people and pro-progress govt that will continue to take the state to newer heights.— Amit Shah (@AmitShah) May 10, 2023

वहीं, लोगों से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोट डालने की अपील करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मैं कर्नाटक के सभी मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने का आग्रह करता हूं।

I urge all the voters in Karnataka to participate in the festival of democracy in maximum numbers. This election is crucial in deciding the future of Karnataka, and I appeal to all of you to form a government that keeps the progress of the state in continuation and is committed…— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) May 10, 2023

यह चुनाव कर्नाटक के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण है और मैं आप सभी से अपील करता हूं कि ऐसी सरकार बनाएं जो राज्य की प्रगति को जारी रखे और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो।

इस दौरान विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी लोगों से अधिक से अधिक वोट डालने की अपील की।

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, ‘40% कमीशन’ मुक्त, प्रगतिशील कर्नाटक का साथ में निर्माण करें।

वहीं, कर्नाटक विधानसभा चुनाव शुरु होने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो रहा है, मैं कर्नाटक में अपने सभी बहनों और भाइयों से वहां जाने और बदलाव के लिए मतदान करने का आग्रह करती हूं।

As the polling for the assembly elections begins, I urge all my sisters and brothers in Karnataka to go out there and vote for change. It’s time to bring in a strong, development oriented and capable government that works tirelessly to make your lives better.…— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) May 10, 2023

यह एक मजबूत, विकासोन्मुख और सक्षम सरकार लाने का समय है जो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास करे।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से कर्नाटक विधानसभा चुनावों में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोगों ने फैसला किया है कि वे एक प्रगतिशील, पारदर्शी और कल्याणकारी सरकार चुनेंगे। आज बड़ी संख्या में मतदान का समय है।

People of Karnataka have decided that they shall choose a progressive, transparent & welfare-oriented government. Today, it is time vote in large numbers. We welcome our first time voters to participate in this democratic process for a better future.— Mallikarjun Kharge (@kharge) May 10, 2023

बेहतर भविष्य के लिए इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए हम अपने पहली बार के मतदाताओं का स्वागत करते हैं।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों से बड़ी संख्या में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लोगों से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की।

उन्होंने कहा कि चुनाव हमारे लोकतंत्र का महापर्व है। मतदान प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है।

चुनाव हमारे लोकतंत्र का महापर्व है। मतदान प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। मेरा सभी कर्नाटक के भाइयों-बहनों से आग्रह है कि वे मतदान कर अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वहन करें और प्रदेश व देश की प्रगति में सहभागी बनें। — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) May 10, 2023

मेरा सभी कर्नाटक के भाइयों-बहनों से आग्रह है कि वे मतदान कर अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वहन करें और प्रदेश व देश की प्रगति में सहभागी बनें।