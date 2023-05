Karnataka Politics: कर्नाटक चुनाव में फतह के बाद बीजेपी पर बरसी कांग्रेस, पूछा- क्या पीएम मोदी भगवान हैं?

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस नेता फूले नहीं समा रहे हैं। देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी की जीत का जश्न मना रहे हैं। चुनाव से गदगद कांग्रेस नेता अब बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने भी भाजपा को आड़े हाथ लिया है।

हरिप्रसाद ने कहा, 'अमित शाह यह कहने वाले कौन होते हैं कि अगर कर्नाटक ने पीएम मोदी को वोट नहीं दिया तो राज्य को आशीर्वाद नहीं मिलेगा? क्या मोदी भगवान हैं? कर्नाटक देश में तीसरा सबसे बड़ा करदाता है।'

हरिप्रसाद ने आगे कहा कि जेपी नड्डा ने बोल कहा था कि अगर भाजपा को वोट नहीं दिया तो कोई केंद्रीय कार्यक्रम नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कार्यक्रम के लिए हम टैक्स देते हैं। टैक्स के मामले में हमारा राज्य तीसरे स्थान है। हम यूपी, बिहार नहीं हैं।

Who is Shah to say that if Karnataka doesn't vote for Modi the state won't get blessings?Is Modi a god?Nadda says if you don't vote for BJP,then no Central schemes will be extended to the state. Karnataka 3rd highest tax payer in country...we're not UP or Bihar:BK Hariprasad,Cong