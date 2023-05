Karnataka: शुरुआती रूझानों के बीच कर्नाटक कांग्रेस का विधायकों को निर्देश, सभी को बेंगलुरु पहुंचने को कहा

बेंगलुरु, एजेंसी। Karnataka Election Result 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। शुरुआती रूझानों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों से आज बेंगलुरु पहुंचने को कहा है।

Karnataka | Congress asks all its MLAs to reach Bengaluru today as the counting of votes in Assembly elections continue; Congress leading in 25 seats

सूत्रों ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी विधायकों को आज बेंगलुरु पहुंचने के लिए कहा है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि उन्हें बेंगलुरू ले जाने के लिए राज्य के दूर-दराज के इलाकों में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं और इस कवायद के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं।

बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गुरुवार और शुक्रवार को लगातार दो बैठकें की थी। एक दिन पहले पार्टी नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार ने प्रतिक्रिया दी थी। शिवकुमार से जब मीडिया ने ये पूछा कि क्या कांग्रेस अपने विधायकों को रिजॉर्ट में भेजने पर विचार कर रही है। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि अभी परिणामों की प्रतिक्षा है। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और नतीजों का इंतजार है।

#WATCH | "We are just doing our job. Let's wait for the results," says Karnataka Congress President DK Shivakumar after a party meeting ahead of Karnataka election results, Bengaluru #KarnatakaAssemblyElections2023 pic.twitter.com/deetcMQOfp