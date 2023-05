Karnataka Election Result 2023: कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का दावा- 'पूर्ण बहुमत से बनेगी BJP की सरकार'

बेंगलुरु, एजेंसी। Karnataka Election Result 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। हुबली में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक के लिए आज एक बड़ा दिन है क्योंकि कर्नाटक की जनता अगले 5 साल का फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी और एक स्थिर सरकार देगी।

#WATCH | Today is a big day for Karnataka as the people's verdict for the state will be out. I am confident that BJP will win with absolute majority and give a stable government, says Karnataka CM Basavaraj Bommai, in Hubballi. pic.twitter.com/8r9mKGiTIe