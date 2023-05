नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज बेंगलुरू में एक रोड शो कर रहे हैं। हालांकि, अब पीएम मोदी के इस रोड शो को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि वह अपनी रैली में केवल पूर्वाग्रह और कट्टरता को भड़काएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह चीजों को खराब करने में महारत हासिल हैं।

कांग्रेस ने पीएम मोदी के उस बयान पर भी तंज कसा, जिसमें पीएम ने कहा था कि उन्हें 91 बार गाली दी गई है। जयराम रमेश ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि आज बेंगलुरू में एक और गाली (गाली नंबर-92) सामने आएगी वो है 'द मास्टर ऑफ डिस्टॉर्शन एंड इनसाइटमेंट' यानी चीजों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और लोगों को भड़काने में उन्हें महारत हासिल है।

The Master Of Distortion & Incitement (‘Abuse’ No. 92??) is arriving in Bengaluru today.

We already know what he’ll say to inflame prejudice & bigotry.

He will of course stay absolutely silent on the real issues of Karnataka

🤐 40% Commission Sarkara

