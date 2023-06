Karnataka: स्कूल के सिलेबस से हटाई गई RSS संस्थापक हेडगेवार की जीवनी, BJP बोली- हिंदू विरोधी है कांग्रेस सरकार

बेंगलुरु, एजेंसी। RSS founder Hedgewar कर्नाटक की सिद्दरमैया सरकार ने स्कूली पाठ्यपुस्तक के पाठों से आरएसएस संस्थापक केबी हेडगेवार से संबंधित सामग्री को हटाने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने यह जानकारी दी।

कर्नाटक के पूर्व शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने सिद्दरमैया सरकार के इस फैसला का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के वोट चाहते हैं और सिद्दरमैया की सरकार हिंदुओं के खिलाफ है। पूर्व मंत्री ने कहा

