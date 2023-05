Karnataka CM: कर्नाटक का अगला सीएम कौन? आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक में होगा फैसला

बेंगलुरु, एजेंसी। Karnataka Assembly Election 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बंपर बहुमत मिला है। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनना तो तय हो गया है, लेकिन अभी तक पार्टी में सीएम को लेकर माथापच्ची जारी है। इस बीच सीएम के नाम पर आम सहमति बनाने के लिए आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेंगलुरु स्थित आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई।

कर्नाटक में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक आज शाम बैठक कर सरकार गठन पर चर्चा करने के साथ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर अपने विचार रखेंगे। निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी के शिवकुमार इस पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और दौड़ में सबसे आगे हैं।

जानकारी के अनुसार कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक आज शाम 5:30 बजे शुरू होगी और सभी नवनिर्वाचित नेताओं को पहले ही बेंगलुरु आने का निर्देश दिया जा चुका है।

उधर, कांग्रेस नेतृत्व ने सुशील कुमार शिंदे, दीपक बावरिया और भंवर जितेंद्र सिंह को कर्नाटक में पर्यवेक्षक बनाया है। पर्यवेक्षक आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे और पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे।

सीएम का फैसला होने से पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने अपने आवास पर आज एक बैठक बुलाई। बैठक में सिद्धारमैया समेत कई कांग्रेस विधायक पहुंचे, जिसे शिष्टाचार भेंट बताया गया। बैठक में कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे भी पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि सीएम का फैसला आज शाम CLP की बैठक में होगा।

#WATCH | It was a courtesy call between the AICC president Mallikarjun Kharge and Siddaramaiah, this was not a political meeting. CLP meeting will take place where the final decision for the CM will be taken: Congress MLA Priyank Kharge pic.twitter.com/uBs6F3HZGu— ANI (@ANI) May 14, 2023