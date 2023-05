Karnataka: कर्नाटक में CM पद के लिए दो नए नाम आए सामने, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया पहले ही रेस में

बेंगलुरु, एजेंसी। Karnataka Election Results कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिलने के बाद पार्टी में अब सीएम पद को लेकर एक नई जंग शुरू हो गई है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के समर्थकों ने अभी से पोस्टर वार भी छेड़ दिया है। समर्थक अपने नेता को कर्नाटक का अगला सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच कर्नाटक की राजनीति में सीएम को लेकर दो नए नाम सामने आए हैं।

कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि हर पार्टी में महत्वाकांक्षाएं होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया ही नहीं एमबी पाटिल और जी परमेश्वर भी सीएम बनने की रुचि रखते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और इसका फैसला पार्टी आलाकमान और विधायक ही करेंगे।

#WATCH | In every party, ambitions will be there. Not only DK Shivakumar and Siddaramaiah even MB Patil and G Parameshwara are also interested. Only one will become CM & the party's high command & MLAs will decide that. I will get minister (post): Ramalinga Reddy, Karnataka… pic.twitter.com/uYlUc3cgb4