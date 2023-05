Karnataka: 'कर्नाटक में अपनी छाप नहीं छोड़ पाई BJP', रुझानों के बाद सीएम बसवराज बोम्मई ने मानी हार

बेंगलुरु, एजेंसी। Karnataka Assembly Election 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। इस समय विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जीत की ओर बढ़ रही है।

इसी कड़ी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में भाजपा पार्टी के हार को लेकर बयान दिया है।उन्होंने शनिवार को कहा कि कर्नाटक में भाजपा अपनी छाप नहीं छोड़ पाई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम रुझानों के अनुसार, राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 127 पर कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि भाजपा 68 पर आगे है। जेडी-एस 22 सीटों पर आगे चल रही है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित सभी के बहुत प्रयास के बावजूद हम राज्य में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं। सभी परिणाम आने के बाद हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे और एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में हम विभिन्न स्तरों पर अपनी कमियों को देखेंगे उसमें सुधार करेंगे और इसे पुनर्गठित कर लोकसभा चुनाव में वापसी करेंगे।'

#WATCH | We've not been able to make the mark. Once the results come we will do a detailed analysis. As a national party, we will not only analyse but also see what deficiencies and gaps were left at various levels. We take this result in our stride: Karnataka CM Basavaraj Bommai pic.twitter.com/uXXw26j8BO