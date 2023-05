कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जश्न में फंसा सीएम बोम्मई का काफिला, पढ़ें फिर क्या हुआ; देखें वीडियो

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझानों में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है। रुझानों में जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में जहां आतिशबाजी की जा रही है तो ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं।

वहीं, कर्नाटक में भी पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। कई जगहों पर कार्यकर्ता गुलाल लगाकर एक-दूसरे को बधाई दे रहे हैं। उधर, ऐसा भी हुआ जब सीएम बसवराज बोम्मई का काफिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जश्न की वजह से फंस गया।

दरअसल, सीएम बोम्मई हावेरी में थे। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर जश्न मना रहे थे। इसी बीच, सीएम का काफिला वहां से गुजर रहा था। कार्यकर्ताओं के जश्न के कारण सीएम का काफिला काफी देर तक रुका रहा। इस दौरान सड़क पर जाम लग गया। पुलिसकर्मियों ने फौरन जाम खुलवाया और फिर सीएम का काफिला आगे बढ़ा।

#WATCH | Karnataka CM Basavaraj Bommai's convoy gets stuck in Haveri as Congress workers cheer on in the route and celebrate their party's comfortable win in #KarnatakaElections pic.twitter.com/i8nw6FAH4y