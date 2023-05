विजयपुरा (कर्नाटक), एजेंसी। कर्नाटक के विजयपुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पिछले साढ़े 3 सालों में बीजेपी ने कर्नाटक से डेढ़ लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। इन्होंने जितना पैसा लूटा है, इससे आपके लिए 100 एम्स के अस्पताल, 30,000 स्मार्ट क्लास रूम और 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे।

Karnataka | In the last three and a half years, they (BJP) have looted Rs 1.5 lakh crore from Karnataka. With that money, they could have built 100 AIIMS hospitals, 30,000 smart classrooms and houses for 30 lakh poor people. Today they cannot talk about your issues in front of… pic.twitter.com/v8Buz1TftI