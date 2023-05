नई दिल्ली, एएनआई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बहाने प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्या डीके शिवकुमार ने मंदिर बनाने का वादा करने से पहले प्रियंका गांधी से पूछा था।

स्मृति ईरानी ने कहा, ''शिवकुमार जी से मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहती हूं कि एक तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे हैं, इसलिए मंदिर वाला झूठा वादा न ही करें तो बेहतर है। दूसरा मेरा उनसे प्रश्न है कि क्या ऐसा वादा कहने से पहले उन्होंने श्रीमती वाड्रा से चेक किया।''

#WATCH | "I want to tell DK Shivakumar that he is not going to become the CM, so it is better if he does not make the temple promise," says Union Minister Smriti Irani pic.twitter.com/tXE3uyMpYb