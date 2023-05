कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा हमारे संदेश स्पष्ट है कि हम भगवान हनुमान और राम में विश्वास करते हैं। हनुमान ताकत का स्रोत है। मैं हर दिन प्रार्थना करता हूं, आज मैंने पब्लिक में प्रार्थना की है, राम के लिए जो हनुमान हैं, वही बजरंग बली के लिए बजरंग दल है।

#WATCH | Karnataka people have already decided to vote for BJP. We believe in Lord Hanuman and Ram, they are our source of strength. What Hanuman is for Ram, Bajrang Dal is for Bajrang Bali: Karnataka CM Basavaraj Bommai pic.twitter.com/7BdiEkm7UY