'दूसरे मंत्रालयों के बोझ में दबे हैं रेल मंत्री', कपिल सिब्बल ने ओडिशा हादसे पर केंद्र सरकार को घेरा

नई दिल्ली, एजेंसी। Odisha Train Accident राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने ओडिशा में रेल हादसे को लेकर रविवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि एक मंत्री रेलवे के साथ-साथ संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे बड़े मंत्रालयों से नहीं निपट सकता।

ओडिशा के बालेश्वर जिले में दो यात्री ट्रेनों और एक मालगाड़ी के बीच हुई दुर्घटना में कम से कम 275 लोगों की मौत हो गई है और 1100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं।

बता दें कि यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकारों के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे सिब्बल (Kapil Sibal) ने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने हाल ही में अन्याय से लड़ने के उद्देश्य से गैर-चुनावी मंच 'इंसाफ' शुरू किया है।

Tragedies



Total derailments

257(2017-18)

526(2018-19)

Reasons(CAG):



Reasons(CAG) :

1)Maintenance of track(167)

2)Deviation of track parameters(149)

3)Bad driving(144)



For the ₹1 lakh cr. allocated 2017-22 for Safety



Railways failed to deposit even ₹5000 cr each year !— Kapil Sibal (@KapilSibal) June 4, 2023