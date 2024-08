वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी का गठन, औवैसी और इमरान मसूद समेत होंगे 31 सदस्य

इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक- 2024 के लिए जेपीसी के 21 लोकसभा सदस्यों और राज्यसभा से 10 सदस्यों के नामों की सिफारिश करने को कहा। इसके बाद सदन ने प्रस्ताव पारित किया। बता दें कि गुरुवार को किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। विपक्ष के भारी हंगामे के बाद सरकार ने विधेयक को जेपीसी को भेजने की सिफारिश की थी।

21 MPs from Lok Sabha who will be members of the JPC are - Jagdambika Pal, Nishikant Dubey, Tejasvi Surya, Aparajita Sarangi, Sanjay Jaiswal, Dilip Saikia, Abhijit Gangopadhyay, DK Aruna, Gaurav Gogoi, Imran Masood, Mohammad Jawed, Maulana Mohibullah Nadvi, Kalyan Banerjee, A… https://t.co/CFOYj0tjY6