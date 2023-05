बेंगलुरु, एएनआई। JP Nadda on The Kerala Story: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 'द केरल स्टोरी' फिल्म देखने के बाद कहा कि यह फिल्म 'जहरीले आतंकवाद' को उजागर करती है। यह एक नए प्रकार का आतंकवाद है, जिसमें गोला-बारूद का उपयोग नहीं होता है। नड्डा रविवार को बेंगलुरु के गरुड़ मॉल में फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग में शामिल हुए, जहां वह आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के लिए प्रचार भी कर रहे हैं।

पत्रकारों से बात करते हुए नड्डा ने कहा, "एक नए प्रकार का आतंकवाद है, जो बिना गोला-बारूद के है। 'द केरल स्टोरी' उस जहरीले आतंकवाद को उजागर करती है। इस तरह का आतंकवाद किसी राज्य या धर्म से संबंधित नहीं है।"

#WATCH | "There's a new type of terrorism which is without ammunition, 'Kerala Story' exposes that poisonous terrorism. This kind of terrorism isn't related to any state or religion...": BJP chief JP Nadda speaks about the film 'The Kerala Story' after watching the movie in… pic.twitter.com/lkJcvuJfdD