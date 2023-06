नाम बदलने से नहीं बदलती नीति और नियम, जेपी नड्डा ने महागठबंधन समेत तेलंगाना के सीएम पर साधा निशाना

हैदराबाद, ऑनलाइन डेस्क। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने तेलंगाना के नगरकुर्नूल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने पिछले दिनों ही 11,300 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और शुभारंभ किया था।

इस दौरान उन्होंने कहा

इस दौरान उन्होंने पटना में हुई महागठबंधन की बैठक पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा

जेपी नड्डा ने इस दौरान तेलंगाना के सीएम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आप अपना नाम टीआरएस से बीआरएस में बदल सकते हैं। नाम बदलने से नीति और नियत नहीं बदलती है। यदि आप तेलंगाना का विकास करना चाहते हैं, तो आपको राज्य में भाजपा को लाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने विकासवाद को आगे बढ़ाया और वंशवाद को खत्म किया, उन्होंने तुष्टिकरण को खत्म किया और विकासवाद को आगे बढ़ाया।

#WATCH ...I feel sad that Telangana is left behind, while one family exploited Telangana and moved forward. KCR, his family members & his descendants form the Bharat Rashtra Samithi (BRS)...They (BRS) ignored Telangana's talent & favoured their family...I am happy that in one… pic.twitter.com/fBB6nuNla5— ANI (@ANI) June 25, 2023