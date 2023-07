पटना लाठीचार्ज मामले की जांच करेंगे बीजेपी नेता, जेपी नड्डा ने किया चार सदस्यीय समिति का गठन

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस द्वारा हुई लाठीचार्ज के दौरान बीजेपी नेता की मौत के मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी बीजेपी नेता विजय कुमार की मौत की जांच करेगी। कमेटी में शामिल नेता बिहार जाएंगे और पूरी रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपेंगे।

बीजेपी अध्यक्ष द्वारा गठित कमेटी में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बीजेपी सांसद, मनोज तिवारी, विष्णु दयाल राम और सुनीता दुग्गल शामिल हैं। बीजेपी ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुई पुलिस प्रशासन की बर्बरता एव राज्य सरकार के तानाशाही रवैये की घोर निंदा की है। पुलिस लाठीचार्ज में मारे गए पार्टी कार्यकर्ता विजय सिंह की मृत्यु पर गहरा दुख जताया है।

Bharatiya Janata Party (BJP) national president JP Nadda forms a four-member inquiry committee to probe the death of BJP worker Vijay Singh who died yesterday allegedly during a lathi charge in Patna, Bihar. The committee will submit a detailed report to JP Nadda after a probe. pic.twitter.com/g5LX0sO3Cb