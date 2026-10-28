जोडो भाजपा लोकतंत्र बचाओ अभियान, सीएम भूपेंद्र पटेल ने मार्च में लिया हिस्सा

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। लोकतंत्र बचाओ - अराजकता हटाओ अभियान के तहत गुजरात में मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्‍यमंत्री हर्ष संघवी, केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जे पी नड्डा, गुजरात भाजपा प्रभारी तरुण चुग, प्रदेश अध्‍यक्ष जगदीश विश्‍वकर्मा आदि नेताओं की अगुवाई में सरकार व संगठन ने अहमदाबाद व राजकोट में मार्च निकाला।

अहमदाबाद में मुख्‍यमंत्री, उपमुख्‍यमंत्री व नड्डा ने मोर्चा संभाला वहीं राजकोट में प्रदेश प्रभारी तरुण चुग व प्रदेश अध्‍यक्ष जगदीश विश्‍वकर्मा के साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, सांसद परशोत्‍तम रुपाला, सांसद पूनम माडम आदि मौजूद रहे। भाजपा के मार्च में बडी संख्‍या में सांसद, विधायक, वरिष्‍ठ नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए।

तरुण चुग ने कहा कि जब भी लोकतंत्र पर खतरा मंडराया भाजपा कार्यकर्ता लोकतंत्र के प्रहरी बनकर सडक पर उतरे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी एवं उनका गठबंधन लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत का लोकतंत्र ना डरेगा और ना ही झुकेगा।

चुग ने कहा कि कांग्रेस जब भी हारती है अपनी हार के बहाने तलाशने का प्रयास करती है। प्रदेश अध्‍यक्ष जगदीश विश्‍वकर्मा ने कहा कि चारों ओर से हताश कांग्रेस किसी ना किसी बहाने देश की शांति को बिगाडने का प्रयास करती है।