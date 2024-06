Lok Sabha में JDU किसे बनाना चाहती है अध्यक्ष, केसी त्यागी ने कर दिया साफ

केसी त्यागी ने विपक्ष के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया था कि भाजपा नेता को लोकसभा अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी पार्टी का होता है, क्योंकि गठबंधन दलों में उसकी संख्या सबसे अधिक होती है। उनके इस बयान से साफ हो गया है कि जेडीयू ने अध्यक्ष पद की मांग नहीं की है।

बता दें कि लोकसभा 26 जून को अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी।

