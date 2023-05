कर्नाटक में मतगणना से पहले कुमारस्वामी ने मारी पलटी, बोले- हमारी छोटी पार्टी, कोई मांग नहीं

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझान कुछ ही देर में आएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस, बीजेपी के अलावा जेडीएस ने पूरी ताकत झोंक दी। अब सभी दल नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। उधर, राज्य के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने नतीजों से पहले ही पलटी मार ली है।

कुमारस्वामी कल तक दावे कर रहे थे कि जो भी दल मेरी शर्त मानेगा, हम उसी को समर्थन देंगे। कुमारस्वामी ने कहा था कि उनकी शर्त है कि उन्हें राज्य का सीएम बनाया जाए। हालांकि, अब कुमारस्वामी अपने दावे से पलटते दिख रहे हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि मेरी कोई मांग नहीं है।

#WATCH | "No one has contacted me till now. There is no demand for me, I am a small party" says JD(S) leader HD Kumaraswamy, ahead of Karnataka election results. pic.twitter.com/0Mkbqdd7Tr