Manipur Violence: 'बाकी जो कुछ भी बचा है आगे तो बचेगा भी नहीं...' संसद परिसर में BJP पर क्यों भड़कीं जया बच्चन

नई दिल्ली, एएनआई। मणिपुर मामले पर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर मामले की चर्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, लेकिन इस पर हमारे देश में चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया है।

"What more can I say that Manipur is being discussed internationally but not in our country... It is a matter of shame," says Samajwadi Party MP Jaya Bachchan in Parliament.