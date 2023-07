'PM मोदी के विजन के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी जनसेना', पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने किया पीएम से वादा

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। पीएम मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की बैठक हुई। इस बैठक में 39 दलों ने भाग लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने मीटिंग में NDA का मतलब बताया। उन्होंने कहा कि N फॉर न्यू इंडिया (New India), D फॉर विकसित राष्ट्र (Developed Nation) और A फॉर लोगों की आकांक्षा (Aspiration of people) है।

वहीं, जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने भी इस बैठक में शिरकत की। उन्होंने बैठक के बाद कहा कि ये मीटिंग बहुत अच्छी थी और हमने आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया पर चर्चा की और हमारी पार्टी तरफ से मैंने पीएम मोदी से वादा किया है कि हम उनके विजन के साथ खड़े होंगे और हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे।

