दिल्ली में विपक्षी दलों का जमावड़ा: INDIA ब्लॉक की बैठक आज, द्रमुक और आप नहीं होंगी शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर संयुक्त आंदोलन चलाने की कार्ययोजना को अंतिम रूप देने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष गठबंधन आईएनडीआइ के शीर्ष नेता बुधवार को यहां बैठक करेंगे।

सूत्रों के अनुसार, सीईसी के खिलाफ महाभियोग का नोटिस एजेंडे में है। लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए जाने वाले प्रस्ताव का मसौदा तैयार है और इस पर बैठक में चर्चा की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, और अन्य दलों के नेता जैसे कि माकपा, भाकपा, नेकांपा (शप) और शिवसेना (यूबीटी) बैठक में भाग लेंगे।

हालांकि, द्रमुक और आप ने स्पष्ट किया है कि वे बैठक में शामिल नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी राज्यसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के कारण इस बैठक में उपस्थित नहीं रहेंगे, लेकिन उनके प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे।