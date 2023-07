तृणमूल सांसद शताब्दी रॉय ने शुरू की विपक्षी खेमे में PM उम्मीदवारी पर बहस, कहा-कांग्रेस रेस में नहीं तो...

कोलकाता, एजेंसी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी से सांसद शताब्दी राय ने कहा है कि हम चाहेंगे कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनें। इससे पहले मंगलवार को विपक्षी दलों की दूसरी बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता को लोभ नहीं है।

खरगे ने कि हम आइडिया ऑफ इंडिया, संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम साथ आए हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा था कि हम जानते हैं कि हमारे बीच कुछ मतभेद है। लेकिन वे इतने बड़े भी नहीं है कि किनारे ना रखा जा सके।

Birbhum, West Bengal | When asked on media reports that say, "Congress is not in the race of be Prime Ministerial face", TMC MP Shatabdi Roy says, "Then we would like Mamata Banerjee to be." (18.07) pic.twitter.com/Jg0izE2hYc