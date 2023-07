'छह महीने से मैं निमंत्रण का इंतजार कर रहा हूं', CM केजरीवाल पर हिमंत बिस्वा सरमा का तंज

दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा है कि मैं छह महीने से निमंत्रण का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन अभी तक मेरे पास दिल्ली घुमाने वाला उनका निमंत्रण नहीं आया है। सरमा ने कहा कि आज भी अगर केजरीवाल मुझे निमंत्रण भेज देते हैं तो मैं उनके घर मिलने चले जाऊंगा।

#WATCH | Delhi: Assam CM Himanta Biswa Sarma takes jibe on CM Arvind Kejriwal, says, "I am waiting for that invitation to come to me (CM Kejriwal's invitation to Himanta Biswa Sarma to visit Delhi), now it has been 6 months, till now nothing has come." pic.twitter.com/eyKHCLKN88