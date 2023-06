'मैं ऐसे लोगों को कचरा कहता हूं', MLC मनीषा कायंदे के शिंदे गुट में शामिल होने पर राउत के बिगड़े बोल

मुंबई, एजेंसी। विधान परिषद सदस्य (MLC) मनीषा कायंदे के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के बाद ठाकरे समूह के सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है। संजय राउत ने मनीषा पर तंज कसते हुए उन्हें कचरा बोला है।

मीडिया से बातचीत के दौरान संजय ने कहा, 'जाने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे नहीं पता कि वह कहां से आई थी। मुझे नहीं पता कि वह कहां गई। मुझे नहीं पता कि उसे पार्टी में कौन लाया। मुझे नहीं पता कि किसने उसे एमएलसी का पद दिया। ऐसे लोग आते हैं और चले जाते हैं। मैं उन्हें 'कचरा' कहता हूं। जब हवा आती है तो कचरा उड़ जाता है। हम ऐसे लोग को मानते नहीं। मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूं। ऐसे आने-जाने वाले लोग होते है, मैं उनसे ज्यादा रिश्ता रखता नहीं।'

महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। विधान परिषद सदस्य मनीषा कायंदे एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गई हैं। पिछले कुछ दिनों से कहा जा रहा था कि मनीषा कायंदे ठाकरे समूह से नाखुश थी। वह 18 जून को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुई।

मनीषा कायंदे ने शिवसेना में जाने के बाद कहा, आज का दिन मेरे लिए बड़े सम्मान का दिन है। मैं उस पार्टी में शामिल हो रही हूं जो मूल शिवसेना है। मैंने दृढ़ता से पार्टी की स्थिति पेश की। इस सरकार का एक साल पूरा हो रहा है। एक साल के अंदर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें काम से जवाब दिया है। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि बालासाहेब की शिवसेना यहां है।

#WATCH | "Let it go. What difference does it make? I don't know where did she come from. I don't know where did she go. I don't know who brought her to the party. I don't know who made gave her the MLC post. Such people come and go. I call them "kachra"...," says Uddhav Thackeray… https://t.co/gmEzUVDOut pic.twitter.com/yabAKiyaLc— ANI (@ANI) June 19, 2023