हुमायूं कबीर के बेटे ने सिक्योरिटी गार्ड को मारा थप्पड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार 

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भरतपुर के विधायक और तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता हुमायूं कबीर ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उन्होंने हाल ही में एक बड़ा बयान देते हुए राज्य में 'तख्तापलट' का दावा किया है। कबीर ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे किसी की गुलामी न करें और केवल अल्लाह की राह पर चलें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यकों को धोखा देने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब मुसलमान समाज उन्हें कड़ा जवाब दे। कबीर ने साफ किया कि उनकी नई पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और वे असदुद्दीन ओवैसी की एआइएमआइएम तथा नौशाद सिद्दीकी की आइएसएफ के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस गठबंधन के जरिए वे मुर्शिदाबाद की 17 सीटों पर निर्णायक जीत हासिल करेंगे।

कांस्टेबल के साथ मारपीट का आरोप एक ओर जहां हुमायूं कबीर सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर रविवार को उनके शक्तिपुर स्थित आवास पर पुलिसिया कार्रवाई से हड़कंप मच गया। आरोप है कि विधायक के सुरक्षाकर्मी (कांस्टेबल) और हुमायूं कबीर के बीच छुट्टी को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद विधायक के बेटे गुलाम नबी आजाद उर्फ सोहेल ने कांस्टेबल के साथ मारपीट की। कांस्टेबल की शिकायत पर पुलिस ने विधायक के घर छापेमारी की और उनके बेटे को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर ली है।

हालांकि, हुमायूं कबीर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया कि सुरक्षाकर्मी ने ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया था और उनके बेटे ने केवल बचाव में उसे बाहर निकाला था। प्रशासन ने दी कड़ी चेतावनी पुलिस की इस कार्रवाई से आक्रोशित हुमायूं कबीर ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने मुर्शिदाबाद के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को संबोधित करते हुए कहा कि यदि उनकी पत्नी और परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, तो वे बहरमपुर को पूरी तरह ठप कर देंगे और एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। दूसरी तरफ, तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर हमलावर रुख अपनाया है। पार्टी प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि यदि कोई पुलिसकर्मी पर हाथ उठाएगा, तो कानून अपना काम जरूर करेगा।